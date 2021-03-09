معلومات صادمة حول الوضع الميداني في مدينة مأرب

وأفادت وكالة مهرللأنباء، ان محافظ حكومة عبدالهادي "سلطان العرادة" قال في تصريح "عبر الفيديو" ضمن مؤتمر صحفي لبرنامج اليمن في الاعلام الدولي يوم الإثنين، بأن المعركة في مأرب غير متكافئة، وبأن قوات صنعاء تتفوق في المعركة، وتحاصر مدينة مأرب من 3 جهات.

وأضاف لولا الطيران لكان الوضع مختلف، في إشارة منه لسقوط محافظة مأرب في قبضة قوات منذ وقت بعيد.

وأشار إلى أن خسائر قوات التحالف في المواجهات الأخيرة التي تشهدها محافظة مأرب تقدر بحوالي ١٨ ألف قتيل 50 الف جريح.

وأوضح أن قوات صنعاء، أظهرت تفوُّقاً في المعارك الميدانية، ما دفع السعودية إلى سحب قواتها من مأرب كما سحبت الإمارات منظومة الدفاع الجوية "الباتريوت".

وأكد أن قوات صنعاء تعد العدة للسيطرة على المدينة.

وتأتي تصريحات العرادة، بالتزامن تقدم جديد لقوات صنعاء وسيطرتهم على عدد من المرتفعات المطلة على المدينة ومنها جبال البلقين، والعلم وحمة الصيد، والاقتراب من نقاط التفتيش بالبوابة الشمالية للمدينة.

/انتهى/