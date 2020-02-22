يحيى سريع: نفذنا عملية توازن الردع الثالثة بـ12 طائرة مسيرة بالسعودية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "النشرة" أن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" صرح قائلاً "قواتنا نفذت عملية توازن الردع الثالثة في العمق السعودي، وأن 12 ​طائرة​ ​مسيرة​ يمنية شاركت في الهجوم النوعي على مدينة ينبع ​السعودية​، واستهدفت شركة ​أرامكو​ وأهدافاً حساسة أخرى في ينبع وأصابت أهدافها بدقة عالية".

وأشار بيان نشره سريع على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرِ نفذت عمليةً نوعيةً مشتركة "عمليةَ توازنِ الردعِ الثالثة" في العمقِ السعوديِّ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ كانت على النحوِ التالي: اثنتا عشرةَ طائرةً مسيرةً من نوعِ صماد3 صاروخان من نوعِ "قدس" المجنحة. صاروخُ "ذوالفقار" الباليستي بعيدُ المدى. استهدفت شركةَ أرامكو وأهدافاً حساسةً اخرى في ينبع، وقد أصابت أهدافَها بدقةٍ عاليةٍ".

وقد وعد سريع النظام السعودي "بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره". /انتهى/