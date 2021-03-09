سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة ولم تحقق اي نتيجة للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الرئيس روحاني في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، ان القائمين على الحظر انفسهم اقروا صراحة بان سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة ولم تحقق اي نتيجة لهم.

وتابع، ان الجهات التي سعت وراء الحصار والحظر ضدنا، اذ اقرت اليوم بهزيمة هذه السياسة، اكدت بان الحل يكمن في العودة الى ظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة.

وشدد رئيس الجمهورية، ان التاريخ والاجيال القادمة ستشهد بان الشعب الايراني العظيم لم يخضع للضغوط القصوى بل استطاع ان يتجاوز الصعاب ويدير شؤونه بنفسه.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق روحاني الى جائحة كورونا التي طالت العالم على مدى العام الماضي؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية اتخذت خطوات راسخة لاحتواء هذه الازمة والحد من تفشي الفيروس كما واصلت مسار التنمية والازدهار.

وقال : ان الرئيس الامريكي السابق، كان قد ادعى مع بداية الجائحة بانه سيرسل 4 اجهزة للتنفس الاصطناعي الى ايران، لكن ردنا على هؤلاء تمثّل في انتاج هذه الاجهزة محليا ومن ثم تصديرها الى الخارج.

واضاف : نحن اليوم استطعنا بفضل الطاقات الشبابية المتخصصة ان نبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج شتى الاجهزة والادوات الطبية والعلاجية ونمضي قدما لانشاء خط انتاج واسع للقائح المضاد لكورنا في البلاد.

/انتهى/