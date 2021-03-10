خطاب قائد الثورة الإسلامیة في عید المبعث النبوي الشریف/تسجيل 81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

يوم الخمیس المقبل؛ خطاب قائد الثورة الإسلامیة في عید المبعث النبوي الشریف

سیلقي سماحة قائد الثورة الإسلامیة الإمام الخامنئي یوم الخمیس المقبل خطابا متلفزا بمناسبة عید المبعث النبوي الشریف في حسینیة الامام الخمیني قدس سره.

الرئيس روحاني: سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة ولم تحقق اي نتيجة للعدو

قال رئيس الجمهورية الايراني ان الاعداء الذين فرضوا الحظر علينا كانوا على يقين بان هذه الضغوط ستؤدي الى انهيار البلاد، لكننا استطعنا بصمود الشعب وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية اجتياز المراحل العصيبة.

قاليباف: ضرورة منح الفرص للنساء للمشاركة في تحقيق التقدم في جميع المجالات

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي التمكين الاقتصادي للمرأة بأنه من الأهداف الهامة للتنمية وقال: "يجب على البرلمانات أن تتحد ضد الإجراءات القسرية الأحادية لتعزيز سياسة التعددية".

في تغريدة على تويتر؛ ظريف: ايران هي من التزمت بالاتفاق النووي فقط

أشار وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء، إلى عدم تنفيذ الترويكا الأوروبية وامريكا لتعهداتها في الاتفاق النووي موضحا أن إيران هي الوحيدة التي التزمت بهذا الاتفاق الشامل.

جهانغيري: المرأة الإيرانية لعبت دورا رائدا في جميع مشاهد الثورة وتاريخ الجمهورية الإسلامية

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية،"لقد أبدى الشعب الإيراني العظيم، وخاصة النساء، أقصى درجات الصبر في الحرب الاقتصادية"، وأضاف، "ان الشعب الإيراني أحبط سياسة الحكومة الأمريكية في المنطقة ضد إيران، وقد لعبت المرأة دورا رياديا في هذا الصدد".

عبدالناصر همتي: البنك المركزي يشكل دورا هاما في ادارة السوق في ظل الحظر والضغوط القصوى الاميركية

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عن تمديد قرار المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث، حول تفویض البنك المركزي في ادارة سوق الصرف.

وزارة الصحة: تسجيل 81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الثلاثاء ملیون و 706 الفا و559 شخصا، وبوفاة 81 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و867 شخصا.

/انتهى/