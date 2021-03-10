يوم دموي لطالبان / 93 قتيلا خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة طلوع ان وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت مقتل 93 عنصراً من طالبان وإصابة عدد آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية في فارياب وقندهار وزابل.

وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، الأربعاء، أن 24 من عناصر طالبان قتلوا وأصيب 15 آخرون في غارة جوية شنها مقاتلو الجيش في منطقة ألمار في فارياب.

من جهته، ذكرالبيان إن كمية كبيرة من الذخاير وبعض الأسلحة التابعة لهذه المجموعة تم تدميرها في الهجوم.

وأضاف البيان: "في هجوم منفصل آخر في منطقة ألمار بإقليم فارياب، تم استهداف وقتل ثلاثة انتحاريين من طالبان كانوا يحاولون الهجوم".

كما قتل 35 عنصرا من طالبان في هجمات جوية وبرية للجيش في منطقتي "ميزان" و "شهر صفا" بمحافظة زابل، واعتقل ثلاثة منهم.

وذكر التقرير أن 31 من عناصر طالبان قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في عمليات كوماندوز في منطقتي أرغنداب وجيري بقندهار.

ولم تذكر وزارة الدفاع الأفغانية عدد القتلى و المصابين بالجيش الافغاني.

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