زلزال بشدة 4.1 ريختر يضرب الحدود الايرانية - التركية 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، قال ان هذا الزلزال وقع في عمق 10 كيلومتر من سطح الارض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 37:36 درجة والطول الشرقي 44:13 درجة.

ويشار ان مركز الزلزال يقع في مدينة يوكسكوفا التركية المتاخمة لمدينة سرو بمحافظة اذربايجان الغربية.

وورد في هذا التقرير ايضا، بان مدينتي سلماس وخوي (بمحافظة اذربايجان الغربية) تعرضتا قبل قليل، الى هزة ارضية اخرى بشدة 2.9 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد حتى الان اي معلومات بشأن الاضرار الناجمة عن هذا الحادث./انتهى/