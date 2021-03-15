حركة "حماس" تستنكر إعلان كوسوفو فتح سفارة بالقدس المحتلة

وأضاف: "هذا القرار من دولة مثل كوسوفو يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع التي قامت بها بعض الأطراف العربية مع الاحتلال".

وشددت حركة "حماس" على أن مدينة القدس ستبقى فلسطينية، وستظل هويتها عربية أصيلة، وكل محاولات الاحتلال لن تغير من حقائق التاريخ شيئًا.

وأعلنت وزارة خارجية كوسوفو في بيان، أمس الأحد فتح بعثة دبلوماسية لها لدى الكيان الصهيوني، في مدينة القدس المحتلة.

وفي 4 سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاق كوسوفو والكيان الصهيوني، على إقامة علاقات دبلوماسية.

قناة المسيرة

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