تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت لاري في تصريحها اليومي اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7980 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 754 الفا و 933 شخصا من ضمنهم 3839 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 499 الفا و 301 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 100 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 330 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 781 الفا و 317 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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