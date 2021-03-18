بايدن: الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على رؤساء الدول الصديقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤكد فرض عقوبات عن كل من تورط في اغتيال خاشقجي، باستثناء ولي العهد السعودي لأن "الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على رؤساء الدول الصديقة".

وقال بايدن انه تم فرض عقوبات على كل المتورطين باغتيال خاشقجي، مضيفاً "لكن ليس ولي العهد السعودي، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على قادة الدول الحليفة".

وفي هذا الإطار، لفت الرئيس الأميركي إلى أن "العلاقات مع السعودية ستشهد تغييراً، وإلى أنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بشكلٍ واضح "أن الأمور ستتغير".

وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي الهان عمر قد تقدمت في الثالث من الشهر الحالي، مشروع قانون لانزال العقوبة على ابن سلمان لدوره في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة قد أصدرت الشهر الماضي، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الامريكية عن مقتل خاشقجي في 2018. وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي".

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