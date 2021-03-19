فرنسا.. احتجاجات ضد بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تعد هذه الاحتجاجية التي تنظمها منظمة العفو الدولية في فرنسا، السابعة من نوعها، وتأتي بالتزامن مع مرور 6 سنوات على بدء الحرب في اليمن.

ونشرت المنظمة في صفحتها على تويتر، صورا لمحتجين في ميدان الجمهورية بباريس، رافعين شعار "أوقفوا تواطؤ فرنسا في اليمن".

وقالت "العفو الدولية" في تغريدة إنها "ستنظم يوم الخميس من كل أسبوع، احتجاجية للضغط من أجل وقف مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات".

وأضافت أنّ مبيعات السلاح إلى الدولتين المذكورتين "تجعل فرنسا متواطئة في انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. /انتهى/