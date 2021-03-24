المهاجم السوري يغيب عن المباراة مع إيران / السومة يعود للسعودية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن المنتخب السوري لكرة القدم متواجد في البحرين لإقامة مخیم تدريبي ومباراة تحضيرية. سوريا ستلعب ضد البحرين غدا ثم تأتي إلى إيران للمباراة ضد منتخب ایران بعد اربعة ایام في ملعب آزادي بالعاصمة طهران.

وأصيب مهاجم المنتخب السوري عمر السومة بعد انضمامه لمخیم الفريق.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم مساء أمس رسميا أن "السومة" لن يلعب ضد البحرين وإيران بسبب الإصابة وسيغادر البلاد إلى السعودية بعد المباراة ضد البحرين.

ذكرت صحيفة الرياض السعودية اليومية في عددها الصادر اليوم أن مسؤولي النادي الأهلي نسقوا مع عمر السومة للعودة للسعودية مبكرا لأن "السومة" لا يمكن أن یفید سوريا بسبب الإصابة.

وسيعزل "السومة" في الحجر الصحي لمدة أسبوع بعد عودته للسعودية، سيخضع خلالها لخطط طبية للتعافي من إصاباته.

وبحسب مراسل مهر فإن فريق الأهلي لكرة القدم أحد خصوم الاستقلال في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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