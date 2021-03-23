منتجع ديزين الدولي للتزلج جاهز لاستقبال السياح

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا أنه أضاف صادق كلهر اليوم الثلاثاء أن "السعة اليومية لمنتجع ديزين الدولي للتزلج تبلغ 4000 شخص لكن وفقًا لموافقات اللجنة الوطنية لكورونا فقد تم تحديد الحد الأقصى للقبول اليومي على هذا المنتجع بـ 2000 شخص.

وأكد أنه من أجل مراقبة البروتوكولات بشكل أفضل، سيتم قبول ما بين ألف وألف و200 شخص يوميًا على منتجع ديزين الدولي وفقًا للبروتوكولات الصحية".

وتابع كلهر"لهذا السبب فإن هذا المنتجع جاهز لاستقبال السائحين والرياضيين حتى نهاية عطلة ايام النوروز اواخر نيسان/ أبريل.

وصرح كلهر أنه من المقرر إقامة مسابقتين في منتجع ديزين الدولي في أبريل.



ويقع منتجع ديزين الدولي للتزلج ، على بعد 70 كم من شمال شرق مدينة كرج ويتمتع بثلاثة عربات تلفريك ، ومصعدين للتزلج ، وسبعة مصاعد للتزلج وهو أكثر مناطق التزلج تجهيزًا في إيران.

ويبلغ ارتفاع هذا المنتجع ما بين الفين و 650 إلى 3 الاف و600 متر من فوق مستوى سطح البحر وأفضل وقت للتزلج على الجليد هو من أوائل تشرين الثاني /نوفمبر إلى أواخر نيسان /ابريل ويوجد فندقان و 19 كوخًا وخمسة مطاعم في منطقة ديزين الدولية.

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