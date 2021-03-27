تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، أعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (السبت) الى 62 الفا و308 شخصا، بعد تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

واعلنت لاري، عن تسجيل 8 آلاف و120 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و846 الفا و923 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليون و585 الفا و114 أشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، بأن 12 مليونا و550 الفا و008 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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