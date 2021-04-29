تسجيل 385 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية عن تسجيل 19899 اصابة و 385 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريره اليومي اليوم الخميس: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 19 الفا و 899 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد الى مليونين و 479 الفا و 805 اشخاص من ضمنهم 5367 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضاف: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 938 الفا و 64 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 385 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 71 الفا و 351 شخصا.

واوضح المركز بان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 198 والبرتقالية 157 والصفراء 74 و الزرقاء 9 مدن.

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