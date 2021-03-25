الصحة الايرانية: تسجيل 97 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، أعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الخميس) الى 62 الفا و142 شخصا، بعد تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما اعلنت لاري، عن تسجيل 7 آلاف و506 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و830 الفا و823 شخصا.

وأضافت أن 792 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و889 من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليون و569 الفا و697 أشخاص لغاية الآن.

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