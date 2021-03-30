عبوة ناسفة تستهدف التحالف الاميركي جنوب العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ اشهر استهدافا مستمرا بواسطة العبوات الناسفة لارتال التحالف الدولي والقوات الامريكية ولكنها في الغالب لاتسبب خسائر سوى اضرار بسيطة في الاليات المصابة .

يذكر ان البرلمان العراقي أصدر في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020، قرارا يلزم الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية ومنها الاميركية في البلاد، فضلا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.

/انتهى/