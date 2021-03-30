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٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٠٨ م

اللواء سلامي:

اعداء ايران استخدموا كل قدراتهم للقضاء على الثورة ولكن فشلوا

اعداء ايران استخدموا كل قدراتهم للقضاء على الثورة ولكن فشلوا

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" بان الحرب العسكرية خرجت من ذهن العدو الذي اصبح لا يفكر حتى في الحلم بالحرب ضد الشعب الايراني.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، في كلمته اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الوطني الثاني لتكريم ذكرى شهداء محافظة يزد اعتبر اللواء سلامي وجود الشهداء بانه من شانه ترسيخ الثورة الاسلامية ومنع الاعداء من التطاول على الجمهورية الاسلامية وقال: ان ما نراه اليوم هو ان ايران الاسلامية وبقيادة آية الله السيدعلي الخامنئي قد حققت التقدم والتالق واصبحت ارض الحرية والاستقلال وارض التصدي للمعتدين وسحقهم. 

واضاف: انه مثلما قال سماحة القائد فان الشهداء هم مظهر القدرة واليوم بفضل الباري تعالى اصبح الشعب الايراني شامخا وذا مكانة في ظل ثقافة التضحية والشهادة.

واشار الى ان الاعداء عبأوا كل قدراتهم للقضاء على الثورة وقد اختبروا الحرب العسكرية وفشلوا فيها وقال: ان الحرب العسكرية قد خرجت من ذهن العدو الذي اضحى لا يفكر بالحرب ضد الشعب الايراني حتى في الحلم لانه راى صمود هذا الشعب ويدرك باننا مجهزون ومستعدون لدحره بتركيب من الايمان والسلاح.

/انتهى/

رمز الخبر 1913085

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