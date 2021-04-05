ظريف: ايران تسعى لتطوير التعاون مع جمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف أكد لدى استقباله وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تطوير التعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف المجالات.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، الى العاصمة الأوزبكية طشقند المحطة الاولى من جولته إلى أربع دول في آسيا الوسطى، حيث التقى ظهر اليوم (الاثنين) بالرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيائيف وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض ظريف في هذا اللقاء آخر تطورات العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا تطلع ايران لتطوير التعاون مع جمهورية أوزبكستان وفي إطار الطاقات الواسعة المتاحة للتعاون بين البلدين.

بدوره اكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف على أهمية العلاقات الثنائية وضرورة توسيع التعاون بين البلدين، مشددا على عقد الجولة الرابعة عشرة من اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في فترة زمنية أقصر.

ومن المقرر ان يتوجه ظريف الى قرغيزيا وكازاخستان وتركمنستان للقاء المسؤولين هناك./انتهى/