إيران تتقدم سبع مراكز في الترتيب الأولمبي

وأفادات وكالة مهر للأنباء، أن الموقع الرسمي للإتحاد العالمي للتايكوندو أعلن عن الترتيب الأولمبي لشهر نيسان/أبريل لمقاتلي التايكواندو بمختلف دول العالم، حيث تمكن الرياضيون الإيرانيون ممن فازوا بميداليات في بطولتي صوفيا وتركيا من تحسين مركزهم في الترتيب ليتقدموا بواقع 7 مراكز.

وكان كل من آرمين هادي بور وحسين لطفي (في وزن تحت 58 كغم)، وميرهاشم حسيني وسروش احمدي وامير محمد بخشي (في وزن تحت 68)، ومحمد علي خسروي وعلي اشكوريان (في وزن تحت 80)، وسجاد مرداني وسعيد رجبي (في وزن اكثر من 80 كغم) على قائمة الحائزين على مراكز متقدمة في فئة الرجال حسب ترتيب الإتحاد العالمي للتايكوندو، فيما تقدمت على سلم الترتيب ذاته، كل من لاعبات التايكوندو الإيرانيات مهلا مؤمن زاده (في وزن تحت 49 كغم)، وبريسا جوادي (في وزن تحت 57 كغم)، وكيميا همتي ومليكا مير حسيني (في وزن تحت 67 كغم)، وزهراء بور اسماعيل (في وزن اكثر من 67 كغم)./انتهى/