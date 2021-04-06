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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٤٠ م

شركة "ايران خودرو ديزل" تبدأ مرحلة الانتاج المكثف لحافلات الاسعاف

شركة "ايران خودرو ديزل" تبدأ مرحلة الانتاج المكثف لحافلات الاسعاف

نجحت شركة "ايران خودرو ديزل" لصناعة الشاحنات، من تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الحافلات الاسعاف وذلك بالاعتماد على قدرات المصنعين المحليين.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أوضحت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الایرانیة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة بدأت مرحلة الانتاج المكثف لحافلات الاسعاف.

واعتبرت أن انتاج الحافلات المسعفة يعزز اسطول الامداد ويرفع من مستوى جودة خدمات الطوارئ فضلا عن أنه يحد من صرف النقد الاجنبي لشرائها.

وتضم الحافلات 9 أسرة مجهزة طبيا بالكامل منها أسرة الانعاش القلبي الرئوي CPR وتستخدم لعلاج المرضى سيما في الازمات كـ الكوارث الطبيعية.

كما أنها تتميز بالمعايير الفنية والانبعاثات كنظيرتها الاجنبية ومزودة بمعدات وامكانيات رفاهية مناسبة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913297

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