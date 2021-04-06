نظریة الانتظار

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه يعالج الكتاب في 180 صفحة مفهوم "انتظار الفرج" والإشكاليات المتعلقة به، كما ناقشها سماحة الإمام الخامنئي في خطبه المختلفة، وقد صُنّفت ضمن جملة من العناوين:

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▪️مفهوم انتظار الفرج

▪️أسس وأدلّة انتظار الفرج

▪️ظروف الفرج

▪️نتائج انتظار الفرج

▪️وظائف المجتمع المُنتظِر

▪️الشوائب والأضرار التي قد تصيب المجتمع المنُتظِر

▪️الحكومة الإسلامية وانتظار الفرج

▪️العدو وانتظار الفرج

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ويحظى هذا المبحث بأهمية خاصة في فكر الثورة الإسلامية، نظراً لأثره البالغ والملموس في صياغة حركة الفرد والمجتمع في زمن الانتظار، وانطلاقاً من الاعتقاد الراسخ بضرورة إصلاح المعرفة الدينية فيما يتعلق بإدراك هذا المفهوم، مقابل المعالجات الانحرافية التي طُرحت حوله، عبر اتخاذ منهج بنّاء وفعّال، يحمل هوية إسلامية وثوريّة.

یوجد كتاب "نظرية الانتظار" في لبنان و العالم العربي:

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دار المودة للنشر والتوزيع



:telephone_receiver: 00961 1270664

:telephone_receiver: 00961 70724300



:link: @darmawadda



سوريا: مكتبة مقام السيدة زينب (ع)



:telephone_receiver: 00963 930 846 212



العراق: دار تمكين للنشر والتوزيع



:telephone_receiver: 00964 7712991356



:link: @Tem_1979_keen



إيران: دار الثورة الإسلامية للنشر



:telephone_receiver: 0098 2166483695



:link: Book-khamenei.ir



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