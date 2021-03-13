وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه يقدّم كتاب "العهد العالمي الجديد" -ما يمكن القول أنه- قراءة الثورة الإسلامية لتجربة "العالم الغربي المتحضّر" وخلاصة رؤيتها الناقدة له، استناداً إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي دام ظلّه، الذي يرتكز على فكرة أساسية، هي:

ماهيّة الثورة الإسلامية وتأثير اندلاعها وإرساء النظام الإسلامي على العالم المعاصر، وذلك لجهة التغيير في الاصطفافات الموجودة بين القوى العظمى والمدارس الفكرية والعقائدية الرائجة حول العالم، وما شكلّ من انعطافة نحو عصر جديد يبشّر بالخير والأمل في المجتمع البشري العالمي.

يجمع الكتاب في قرابة 360 صفحة، أكبر قدر ممكن من خطابات الإمام الخامنئي المرتبطة بالموضوع في مختلف الأعوام، وذلك سعياً لتشكيل رؤية كاملة وشاملة حول رأي قائد الثورة الإسلامية بالموضوع الذي يتناوله الكتاب وبشكل يعكس معرفة سماحته العميقة بعناصر تحليل أوضاع العالم المعاصر وتحوّلاته خلال الفترات التي سبقت وتلت انتصار الثورة الإسلامية. ينقسم الكتاب إلى عنوانين أساسيين:

الأول، يُعنى بمسألة "الثورة الإسلامية والعالم المتحضر".

الثاني، يبحث في مسألة "معرفة الغرب ومعرفة التحضر الانتقادية".

تندرج ضمنهما فصول متعددة، أبرزها:

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▪️العهد العالمي الجديد

▪️الثورة الإسلامية وتخطّي العالم العصري

▪️الفكر والحضارة في الإسلام والغرب

▪️الثورة الإسلامية وآخر الزمان

▪️ماهية التجديد الفكري وأسسه

▪️التجدد والتحضر

▪️العلمانية وربوبية البشر الجديدة

▪️التحضر والأخلاق

▪️التحضر والحرية

▪️العولمة أو الأمركة؟

▪️تأزّم وتدهور الحضارة الغربية

▪️الاستعمار ما بعد الحديث

▪️الغرب والديكتاتورية العالمية

▪️التحضّر ومكانة المرأة

▪️أفول الحضارية الأمريكية

- تجدون كتاب "العهد العالمي الجديد" في المراكز التالية:

- لبنان والعالم العربي - دار المودة للنشر والتوزيع

009611270664 - 00961724300

- العراق - دار تمكين للنشر والتوزيع

009647712991356

- ايران - دار الثورة الإسلامية للنشر

00982166483695

book-khamenei.ir

وأيضاً لدى:

- موقع نيل وفرات؛ بنسخته الورقية واإلكترونية

neelwafurat.com

- موقع جملون؛ بنسخته الورقية

jamalon.com

/انتهی/