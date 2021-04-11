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١١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٤٣ م

يوم غد الاثنين؛

مستشار الامن القوي العراقي يلتقي بشمخاني

مستشار الامن القوي العراقي يلتقي بشمخاني

يقوم مستشار الامن القوي العراقي، قاسم محمد جلال الاعرجي، يوم غد الاثنين بزيارة لطهران على رأس وفد، بدعوة من امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر أن يبحث مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي خلال هذه الزيارة مع نظيره الإيراني القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1913460
https://ar.mehrnews.com/news/1913460/

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