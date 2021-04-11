مستشار الامن القوي العراقي يلتقي بشمخاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر أن يبحث مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي خلال هذه الزيارة مع نظيره الإيراني القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
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يقوم مستشار الامن القوي العراقي، قاسم محمد جلال الاعرجي، يوم غد الاثنين بزيارة لطهران على رأس وفد، بدعوة من امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر أن يبحث مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي خلال هذه الزيارة مع نظيره الإيراني القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
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