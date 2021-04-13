استهداف سفينة إسرائيلية قبالة السواحل الإماراتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قالت مصادر أن سفينة إسرائيلية تعرضت للاستهداف بالقرب من إمارة الفجيرة الإمارتية، وتشير إلى أن السفينة "تابعة لشركة pcc الإسرائيلية".

وأشارت المصادر إلى أن "اسم السفينة المستهدفة هايبيرن وهي تابعة لشركة pcc الإسرائيلية"، مؤكدةً أن "السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها تحمل الرقم 9690559".

وياتي استهداف السفينة الاسرائيلية بعد أيام من تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم في البحر الأحمر، قبالة سواحل أريتريا ما أصابها بإصابات.

وقال عضو في الفريق الفني المكلّف بدراسة آثار الهجوم على السفينة الإيرانية، في حينها، إن ضلوع "إسرائيل" في عملية استهداف السفينة من "الاحتمالات القوية".

هذا وقالت قناة "كان" الاسرائيلية مؤخراً، إنّه "بعد 3 أيام على مهاجمة السفينة الإيرانيّة، الهجوم الذي نسب لإسرائيل، تستعد المؤسسة الأمنيّة لإمكانية التصعيد"، متناولةً السيناريوهات المطروحة التي تخشاها المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة.

من ناحيتها اعتبرت "القناة 12" الإسرائيليّة، أنّه "في الحرب البحريّة مع إيران، وضعت إسرائيل نفسها في مكان هي فيه أضعف".

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