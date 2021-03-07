الخارجية الامريكية تعيد اللعب بورقة الاتفاق النووي

وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الأمريكي "انطوني بلينكين" قال في رسالة اليوم الأحد: ندعو إيران إلى العودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي.

ونقلت صفحة وزارة الخارجية الامريكية على تويتر قول أنطوني بلينكين بان إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ وان إيران اتخذت إجراءات تفرض قيود مختلفة على الاتفاق النووي حسب زعمه!.

وزعم بلينيكن متجاهلاً المادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي لعام 2015 قائلا: خطوات إيران الأخيرة تجعل برنامجها النووي أكثر خطورة؛ وليس أقل خطورة!، وفق ادعائه.

وكتب على تويتر "نريد أن تعود إيران إلى التزاماتها النووية".

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