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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٢٨ م

منظمة الطاقة الذرية الايرانية:

منشأة نطنز النووية ستتحرك بأسرع ما يمكن نحو أهدافها المحددة

منشأة نطنز النووية ستتحرك بأسرع ما يمكن نحو أهدافها المحددة

أكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية إن منشأة نطنز النووية ستتحرك بأسرع ما يمكن نحو أهدافها المحددة، مشيرة الى ان العلماء الإيرانيين سيجعلون العالم يعيد اكتشاف القدرات العلمية للشعب الايراني في التكنولوجيا النووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة على تويتر اليوم الاربعاء، اشارت منظمة الطاقة الذرية الى الاعمال الارهابية المعادية ضد الصناعة النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية والعمل التخريبي الاخير ضد منشأة الشهيد احمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز، وقالت : إن الحظر واغتيال العلماء النوويين وتخريب قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز والهجوم الإرهابي الأخير على المنشأة، يظهر فقط فشل أعداء إيران الإسلامية، وان إرادة علماء الصناعة النووية حولت كل هذه الاعمال الدنيئة الى يأس.

واضافت: منشأة نطنز النووية ستتحرك بأسرع ما يمكن نحو الأهداف المحددة، وإذا لزم الأمر سيعمل العلماء الإيرانيون على جعل العالم يشهد مرة أخرى القدرات العلمية للإيرانيين في التكنولوجيا النووية، وإن تصميم العلماء الإيرانيين لايزال قائما.
 

/انتهى/

رمز الخبر 1913590
https://ar.mehrnews.com/news/1913590/

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