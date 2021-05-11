ازاحة الستار عن أول منتج لقاح "كوف إيران بركت"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير التنفيذي لمشروع لقاح "كوف إيران بركت" سيد رضا مظهري بعد اجتياز المرحلة شبه الصناعية، دخلنا مرحلة الإنتاج الضخم للقاح "كوف إيران بركت" وقررننا تجهيز خطين صناعيين، كما يتم تجهيز الخط الثاني.

وأضاف: مع إطلاق هذين الخطين الإنتاجيين بنهاية سبتمبر2021 سيتم توفير 20 مليون جرعة من لقاح كوف ايران بركت شهرياً.

بدأ حقن الإنسان للمرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كوف إيران بركت في 29ديسمبر 2020 على ثلاثة متطوعين.

كما انه بدأت الدراسات السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح "كوف إيران بركات" في 25 ابريل2021.

وجدير بالذكر ان رئيس مركز المعلومات في المقر التنفيذي لامر الامام الخميني (رض) "حجت نيكي مالكي " قال: "سيبدأ إنتاج مليون جرعة من لقاح كوف إيران بركت حتى21 مايو 2021".

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