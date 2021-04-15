الصين تدين بشدة العمل التخريبي في منشأة نطنز

وفي تصريح للصحفيين اليوم الخميس، قال جيان : ان طبيعة استهداف المنشآت النووية خطيرة للغاية ومن شانها ان تؤدي الى نتائج لا يمكن التكهن بها؛ مؤكدا ان الصين تعارض هذه الاجراءات قطعا.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الصنيية : ان بكين تدعم بجد حل القضية النووية الايرانية عبر الطرق السياسية.

واكد، ان الخطوة الاساسية في الوقت الراهن، حيث بلغت القضية النووية الايرانية مرحلة رئيسية، تكمن في المضي نحو التسريع في وتيرة اعادة الاتفاق النووي الى مساره الصحيح وضمان الحقوق القانونية لاطراف الاتفاق.

واعرب هذا الدبلوماسي الصيني، عن امله بان ينجح جميع الاطراف المعنيين، في اتاحة اجواء بناءة وظروف مواتية لتحقيق هذا الهدف.

وتعرض جزء من شبكة توزيع الكهرباء بموقع "الشهيد مصطفى احمدي روشن" (نطنز) النووي، يوم الاحد 11 ابريل الحالي، الى حادث اعلنت مصادر تابعة للكيان الصهيوني توّرط الاخير في وقوعه.

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