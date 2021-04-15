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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٠٨ م

الصحة الإيرانية :

تسجيل 321 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 321 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صرحت الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، انه تم تسجيل 321 حالة وفاة و 25078 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشرة إلى ان عدد المتعافين من المرض حتى الآن وصل إلى مليونا و 749  الفا و 41 شخصاً.

وقالت الوزارة : تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 25582 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 2 مليون و 168 الفا و872شخصا من ضمنهم 3 الاف و 373 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 749  الفا و 41 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 321 وفيات جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 65 الفا و 680 شخصا.

وتابعت: تم لحد الان اجراء 14 مليونا و 59  الفا و260 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض واضافت ان عدد المدن الحمراء في البلاد يبلغ الان 295 والبرتقالية 99 و الصفراء 45 والزرقاء 9 مدن فقط.

/ انتهى /

رمز الخبر 1913620
https://ar.mehrnews.com/news/1913620/

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