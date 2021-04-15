تسجيل 321 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة : تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 25582 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 2 مليون و 168 الفا و872شخصا من ضمنهم 3 الاف و 373 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 749 الفا و 41 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 321 وفيات جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 65 الفا و 680 شخصا.

وتابعت: تم لحد الان اجراء 14 مليونا و 59 الفا و260 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض واضافت ان عدد المدن الحمراء في البلاد يبلغ الان 295 والبرتقالية 99 و الصفراء 45 والزرقاء 9 مدن فقط.

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