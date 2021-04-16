العلماء الايرانيون نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف صالحي اليوم الجمعة في حديث متلفز، حققنا انجاز كبير في اطار قانون العمل الاستراتيجي وهناك اتصالات مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في هذا المجال.

وصرح ان یوم الاربعاء اصدر امر بدء التخصيب بنسبة 60 بالمائة وفجر اليوم الجمعة بدأ التخصيب وتصل كمية الانتاج تسعة غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة مؤكدا هذا يبين استعداد منظمة الطاقة الذرية لتنفيذ الاوامر على وجه السرعة.

ولفت الى ان العمل التخريبي في منشأة نظنز لم ينتج اي تلوث اشعاعي في محيطها و توقف العمل في صالة واحدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ورغم ذلك لم تتوقف عملية التخصيب في المنشأة في اي لحظة بل انها مستمرة بقوة.

واضاف ان منشأة نطنز في وسط البلاد تواصل عملها بقوة وكلما يقوم الاعداء بعمل تخريبي لا يعوض الشباب الايرانيون عن ذلك فحسب بل يتخذون خطوات اكثر تقدما.

واوضح ان الیورانیوم المخصب بنسبة 60 بالمائة يستخدم في مختلف المجالات بما فيها انتاج المواد المشعة و ان زيادة نسبة التخصيب ستسهم في زيادة الانتاج في وقت اقصر وبسهولة اكثر.

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