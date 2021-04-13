التمهيدات التنفيذية للتخصيب بنسبة 60 بالمائة تبدأ مساء اليوم في نطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي الى رسالة ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبدء التخصيب بنسبة 60 بالمائة في سياق الايعاز الصادر من رئيس الجمهورية، معلنا بان التمهيدات التنفيذية للعمل ستبدا مساء اليوم في مجمع "الشهيد احمدي روشن" للتخصيب في نطنز.

وقال كمالوندي في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اليوم الثلاثاء: انه بناء على الايعاز الصادر من رئيس الجمهورية اصبحت منظمة الطاقة الذرية مكلفة بتدشين خط انتاج اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة حسب الحاجة في اطار المادة 1 من قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني" الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: انه في هذا السياق تم على الفور تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمارة الاسئلة المتعلقة بمعلومات تصميم DIQ وستنطلق بدءا من الليلة التمهيدات التنفيذية لهذا العمل في منشاة التخصيب وسيتم اطلاع المواطنين تباعا بالمعلومات التكميلية.

وقال كمالوندي: جدير بالذكر ان اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة يستخدم في انتاج عنصر الموليبدن لاستعماله في صنع مختلف انواع الادوية المشعة.

وحول الاجراءات التي ستتخذ اليللة قال: سيتم التعويض باجهزة طرد مركزي جديدة من طراز IR1 عن المتضررة وان هذه الجديدة مع التغييرات النوعية فيها تكون طاقتها اكبر بنسبة 50 بالمائة عن السابقة. وصرح بانه سيتم الاعلان لاحقا عن معلومات دقيقة ومكملة في هذا الصدد.

/انتهى/