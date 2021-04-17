العلماء الايرانيون نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة/تسجيل 328 حالة وفاة بكورونا

صالحي: العلماء الايرانيون نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة

اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الدرية علي اكبر صالحي ان علماء الصناعة النووية في ايران نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة.

خطيب زاده.. تصريحات الجامعة العربية حول الاتفاق النووي تهدف نسف محادثات فيينا

ردا على التصريحات التدخلية التي ادلت بها ما تسمى بالجامعة العربية أو مجلس تعاون الخليج الفارسي بشأن الاتفاق النووي أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انها تهدف الى نسف عملية المحادثات الفنية في فيينا.

ظريف: لا ينبغي لطالبان أن تبحث عن فراغ وعليها البدء بمحادثات شاملة مع الشعب والحكومة

قال وزير الخارجية الايراني ان حركة طالبان ينبغي ان تغير نفسها وفق المعايير الدبلوماسية، مؤكدا أنه لا ينبغي لطالبان أن تبحث عن فراغ وعليها البدء بمحادثات شاملة مع الشعب والحكومة.

واعظي: بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة يجسد قدرات ايران

قال مدیر مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي ان بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة يجسد قدرات ايران ويكون رسالة واضحة لمن يضمر الشر للبلاد.

الأركان الايرانية: القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري الايراني مستعدة للرد الحاسم على أي تهديد

اعلن رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بأن القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري الايراني مستعدة للرد الحاسم على أي تهديد أو عمل من قبل الاعداء.

في فيينا؛ عراقجي عقد اجتماعا مشتركا مع وفود بريطانيا وفرنسا والمانيا

عقد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الجمعة في فيينا اجتماعا مشتركا مع وفود بريطانيا وفرنسا والمانيا في اطار محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

الصحة الايرانية: تسجيل 25 الفا و 261 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا ووفاة 328 شخصا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية سیما سادات لاري، أنه بوفاة 328 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 66 الفا و 8 اشخاص.

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