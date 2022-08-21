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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٦:٥٥ م

خلال لقائه وزير الموانئ والشحن الهندي؛

مخبر يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع نيودلهي

مخبر يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع نيودلهي

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقائه وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي اليوم الأحد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية لا سيما من خلال تطوير ميناء تشابهار الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنن محمد مخبر ، مساء اليوم (الأحد) ، خلال لقائه وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي "ساراباناندا صنوال" ، أشار إلى تخطيط واستكمال البنية التحتية لميناء تشابهار ، قائلاً: نرحب بالتواجد والاستثمار الأجنبي في اكمال وتطوير ميناء تشابهار".

واعتبر تطوير ميناء تشابهار فرصة عظيمة واستثنائية لشعبي البلدين والمنطقة وشدد على زيادة الاستثمارات في هذا الميناء المهم وأضاف: "مع استكمال هذا الميناء ستزيد التبادلات التجارية والعبورمن هذا الممر الذي يربط الشمال بالجنوب في المنطقة بشكل ملحوظ".

كما أشار النائب الأول للرئيس إلى الخلفية التاريخية والعلاقات الثقافية العميقة والواسعة بين حكومتي ودولتي إيران والهند ، وأضاف: "إن حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين لا يتناسب مع عمق و علاقات سياسية طويلة الأمد وطهران تتابع تنفيذ الاتفاقيات، وتدعم تعزيز العلاقات التجارية مع نيودلهي".

كما أكد مخبر على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926065
https://ar.mehrnews.com/news/1926065/

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