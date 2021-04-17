توقيع وثيقة تعاون بين وزارتي خارجية إيران وصربيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم عصر اليوم السبت، التوقيع على وثيقة التعاون بين وزارتي خارجية إيران وصربيا في طهران.

و تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية إيران ووزارة خارجية صربيا من قبل محمد جواد ظريف ونیکلا ساکوویتش، خلال زيارة وزير خارجية صربيا لطهران. وتستند مذكرة التفاهم على تنمية الصداقة والتعاون بين الطرفين على مبادئ المساواة والسيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ومن بين النقاط الواردة في هذه الوثيقة عقد لقاءات دورية ومشاورات بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة حل الأزمات الإقليمية والدولية بالطرق السياسية والسلمية والدبلوماسية./انتهى/