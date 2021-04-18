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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٠٧ م

إيران تزيح الستار عن 4 منظومات دفاعية جديدة في يوم الجيش

إيران تزيح الستار عن 4 منظومات دفاعية جديدة في يوم الجيش

أقيمت، مراسم ازاحة الستار عن أربع منظومات دفاعية جديدة بمناسبة يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أزيح الستار عن 4 منظومات صاروخية ومدفعية للدفاع الجوي لأول مرة خلال استعراض يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

منظومة صواريخ "ذو الفقار" ارتفاع منخفض قادرة على التحرك والاتصال بالمنظومات الكهروضوئية.

ومنظومة صواريخ "مجيد" قادرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من الأهداف على ارتفاعات منخفضة وصواريخ كروز.

منظومة المدفعية "خاتم" قادرة على التعامل مع وتدمير مجموعة متنوعة من الطائرات على ارتفاعات منخفضة.

كما استعرضت اليوم منظومة "دماوند" الصاروخية الاستراتيجية طويلة المدى وهو ذات منظومة S 300.

/انتهى/

رمز الخبر 1913699
https://ar.mehrnews.com/news/1913699/

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