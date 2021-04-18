وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه وبمناسبة الیوم الوطني لسعدي الشيرازي في إیران وبما أنه أنشد أشعارا بالفارسیة والعربیة معا وقدم نموذجا رائعا للوحدة الحضاریة بین الایرانیین والعرب، سیتم اجراء ندوة افتراضیة تحت عنوان “سعدي الشيرازي والأدب العربي: التأثيرات والتأثرات” بجهود القسم العربي لمؤسسة التضامن والحوار بين الأمم. یلقي أساتذة أجلاء محاضراتهم في هذه الندوة وهم الدكتورة نادية هناوي، أستاذة اللغة العربية و آدابها بالجامعة المستنصرية في العراق ، والدكتور حسام السلامة، الباحث السوري في مجال اللغة الفارسية و آدابها و رئیس فرع إیران للاتحاد الوطني لطلبة سورية و الأستاذ بشیر نذیر بن نیه الباحث الجزائري في مجال التاریخ والأدب في غرب آسيا.

ستناقش في هذه الندوة کتأثر سعدي الشيرازي بالأدب العربي في کتبه وترجمة کتب سعدي الشيرازي إلی اللغة العربية ونظرة أسلوبیة علی شعر سعدي الشيرازي. ستقیم المؤسسة هذه الندوة يوم الثلاثاء 20 من أبریل 2021 في الساعة الرابعة مساء بتوقیت مکة المکرمة وستبثها مباشرة في الفضاء الإلكتروني وتحدیداً عبر صفحة إنستغرام لمؤسسة التضامن والحوار بین الأمم (@FODASUN).

/انتهی/