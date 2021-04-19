الكيان الصهويني كان يسعى الى اغتياله/ استشهاد العميد حجازي يعود لاصابة سابقة بالسلاح الكيمياوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد شريف في تصريح ادلى به اليوم الاثنين للقناة السادسة في التلفزيون الايراني "قناة خبر" ان هذا الشهيد الجليل كان قد اصيب بالسلاح الكيمياوي في فترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام البعث الصدامي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة من 1980 من 1988) وكان يعاني من اعراضها، كما كان قد اصيب قبل عدة اشهر بفيروس كورونا وتعافى منه.

واضاف: ان اللجنة التي التأمت يوم امس في مستشفى "بقية الله" اعتبرت الاصابة الكيمياوية بانها السبب في استشهاده.

وقال العميد شريف: ان الصهاينة كانوا يدركون جيدا اهمية دور ووجود العميد حجازي على مدى 8 اعوام الى جانب الحاج قاسم (سليماني القائد السابق لقوة القدس)، وسعوا لاغتياله على مدى اعوام طويلة.

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