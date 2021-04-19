الرد على هجوم نطنز الإرهابي أمر لا محيد عنه /تسجيل 405 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

قاليباف: الرد على هجوم نطنز الإرهابي أمر لا محيد عنه / تحطيم أقفال الصناعة النووية

أكد ريس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، أن الرد على هجوم نطنز الإرهابي أمر لا محيد عن، وقال إن أقفال الصناعة النووية تم تحطيمها.

في بيان؛ روحاني يشيد بدور الجيش في السنوات الاربع الاخيرة من الحرب الاقتصادية

أكد الرئيس حسن روحاني ان المؤسسات العسكرية في البلاد بما فيها الجيش وحرس الثورة باتت اليوم أكثر حرفية من أي وقت مضى، كما أنها تعرف مسؤوليتها بدقة.

نائب قائد قوة القدس التحق برفاقه الشهداء

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري عن وفاة نائب قائد قوة القدس في الحرس الثوري العميد محمد حسين حجازي إثر أزمة قلبية.

الادميرال تنغسيري: استعداد بحرية الحرس الثوري للحفاظ على الامن والاقتدار/الرد السريع والحاسم تجاه الاعداء

اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال "علي رضا تنغسيري" بان هذه القوة جاهزة للرد السريع والحاسم والباعث على الندم للاعداء في اي مستوى وشكل كان من التهديد.

إيران تزيح الستار عن 4 منظومات دفاعية جديدة في يوم الجيش

أقيمت، مراسم ازاحة الستار عن أربع منظومات دفاعية جديدة بمناسبة يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اللواء موسوي: قدرة الطائرات المسيّرة هي الورقة الرابحة للقوات المسلحة

اعلن القائد العام للجيش الايراني ان الانجازات التي جرى عرضها في يوم الجيش تحقق في ظل ظروف الحظر والضغوط القصوى التي تتعرض له البلاد مؤكدا ان ما جرى عرضه اليوم هو جانب من اقتدار الطيران المسير لجيش الجمهورية الاسلامية.

العميد حيدري: القوة البرية للجيش حققت انجازات جيدة في الصناعات الدفاعية

اكد قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية "العميد كيومرث بور حيدري"، ان هذه القوة المسلحة حققت انجازات جيدة في سلسلة الصناعات الدفاعية لتبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي اليوم ومن دون الحاجة الى الاجانب، في مجال الصواريخ والطيران المسير والعربات المدرعة والذكية.

وزارة الصحة: تسجيل 405 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 405 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 66 الفا و 732 اشخاص.

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