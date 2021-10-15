جميع الأنظمة المستخدمة في بحرية الحرس الثوري محلية الصنع بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدلى اللواء سلامي بتصريحاته لدى تفقده وحدات القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في جزر الخليج الفارسي ومضيق هرمز مؤكدا ان ايران قادرة على الرد السريع ضد أية مواجهة أو تهديد وفي أية منطقة كانت.

ودعا قائد قوات حرس الثورة الاسلامية الاعداء الى ارغام ايران الى استخدام الرد السريع والقاسي والحاسم ضدهم.

ونوه سلامي الى أن جهوزية وحدات القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية تزايدت مؤخرا وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن القدرات العسكرية لهذه القوة تضاعفت على كافة الأصعدة والمجالات وخاصة في مجال صناعة العوامات والمسيرات بعيدة المدى والصواريخ البحرية الموجهة.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "في المستقبل القريب، ستصل بحرية الحرس الثوري الإيراني إلى مستوى قوة لا جدال فيها على مستوى الثورة الإسلامية".

وقال اللواء سلامي:"نحن جاهزون لأي سيناريو واليوم نرى دائما بعض هذه الاستعدادات على شواطئ الخليج الفارسي".

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