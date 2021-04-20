العميد حجازي تولّى مسؤوليات كبيرة ومؤثرة في الحرس الثوري الإسلامي/تسجيل 398 حالة وفاة بكورونا

في رسالة؛ قائد الثورة: العميد حجازي تولّى مسؤوليات كبيرة ومؤثرة في الحرس الثوري الإسلامي

نوه قائد الثورة الإسلامية في رسالة تعزية بمناسبة وفاة نائب قائد قوة القدس العميد حجازي، أن العميد "قد خدم في مسؤوليات كبيرة ومؤثرة في الحرس الثوري الإسلامي وكان شامخا وناجحًا فيها جميعًا، وإن فقدانه هو حقا لمن دواعي الأسف والأسى".

ردا على الأنباء المتداولة بشأن الحوار الإيراني السعودي؛ خطيب زادة: لطالما رحبت إيران بالمحادثات مع المسؤولين السعوديين

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران رحبت بالحوار مع السعودية دوما وترى ذلك بانه يصب في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الاقليمي.

في لقاء مع وزيرة خارجية إندونيسيا؛ ظريف يشيد بالموقف المبدئي لإندونيسيا في مجلس الأمن للحفاظ على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في لقاء مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو ميرسودي، ضرورة الإسراع في اكمال اتفاقية التعريفة التفضيلية واستعداد الجانب الإيراني لمواصلة المفاوضات في هذا الصدد.

اللواء سلامي: العميد حجازي وفر مع إخوانه في حزب الله الظروف لهزيمة الكيان الصهيوني المهترئ

أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ان نائب قائد قوة القدس الشهيد محمد حجازي وفر مع إخوانه في حزب الله، الظروف لهزيمة الكيان الصهيوني المهترئ، منوها ان الصهاينة قد وضعوه على قائمة الاغتيالات وكانوا يبحثون عن فرصة لمهاجمة هذا القائد العظيم.

ايران ..ازاحة الستار عن لقاح "اسويد19" المضاد لكورونا

تقوم ايران باجراء تجارب سريرية على انواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اخرها ازاحة الستار عن لقاح اسويد تسعة عشر الذي تم تدشين خط انتاج عبواته في طهران بحضور مستشار رئيس الجمهورية في الشؤون التقنية سورنا ستاري، وعدد من المختصين والباحثين.

وزير الصحة: بدء حقن مليون جرعة من اللقاح/ اتخذنا خطوات مؤثرة لإنتاج اللقاح

اعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي انه ابتداء من يوم الاثنين بدأت عملية حقن مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في مختلف انحاء البلاد بالتعاون مع جامعات العلوم الطبية.

اللواء موسوي: الجيش الإيراني مستعد للتعاون مع جيوش الدول الحريصة على أمن المنطقة

أرسل قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي، رسالة الى الملحقين العسكريين الأجانب في طهران، مؤكداً أن جيش الجمهورية الاسلامية مستعد للتعاون مع جيوش الدول الحريصة على الأمن والسلام من أجل تحقيق الأمن المستدام في منطقة غرب آسيا ، والتحرك من أجل احلال السلام والأمن على مستوى العالم.

رئيس السلطة القضائية: هناك اجماع وطني شامل في البلاد على استراتيجية الغاء كامل الحظر

اكد رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، ان الرّد على التحركات الارهابية يكمن في الصمود المقتدر بوجه العدو؛ مبينا ان تخصيب اليوارنيوم بنسبة 60 في المئة، شكّل احد نماذج هذا الصمود.

وزارة الصحة: تسجيل 398 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 398 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 67 الفا و 130 اشخاص.

/انتهى/