إيران دخلت مرحلة جديدة في مجال الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد قائد سلاح البر في الجيش الايراني لشؤون التخطيط والبرمجة العميد، شهرام حسن نجاد، أكد أن مناورات العام الحالي أظهرت دخول الجيش الايراني مرحلة جديدة من انجازاته العسكرية في الطائرات المسيرة سواء الاستطلاعية أو القتالية أو الانتحارية .

وأشار الى ابداعات سلاح البر في الجيش واستعداداته للحروب المقبلة، موضحاً أن هذا السلاح قام بدراسة معمقة ودقيقة للتطورات الاقليمية والعالمية امتثالا لأوامر قائد الثورة الاسلامية العام الماضي ودخل في مرحلة جديدة استعدادا للحروب الحديثة وتخطط بشكل دقيق للغاية في هذا الخصوص.

وكان المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف قد حذر في وقت سابق الكيان الصهيوني، في معرض اشارته لمحاولات الكيان الصهيوني المؤقت الكثيرة لتهديد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا: "اذا ارتكبتم حماقة ستفقدون جميع الاراضي الـ ٢٧ ألف كيلومتر التي تحتلونها".

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