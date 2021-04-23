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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٣٧ م

وزارة الصحة:

تسجيل نحو 23 ألف حالة اصابة و 380 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل نحو 23 ألف حالة اصابة و 380 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية عن تسجيل 22904 اصابة و380 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اوضحت الوزارة في تقريرها اليومي اليوم الجمعة: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 22904 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و 358 الفا و 809 اشخاص من ضمنهم 5107 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 850 الفا و 791 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 380 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 68 الفا و 746 شخصا.

واعلنت وزارة الصحة بانه تم لحد الان اجراء 14 مليونا و 966 الفا و 149 اختبارا للكشف عن الاصابة بكورونا.

و قالت ان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 301 والبرتقالية 95 والصفراء 45 و الزرقاء 7 مدن فقط.

/انتهى/

رمز الخبر 1913848
https://ar.mehrnews.com/news/1913848/

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