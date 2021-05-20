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٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٢:٥٢ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 229 حالة وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 229 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 12428 إصابة و229 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي اليوم الخميس: انه خلال الساعات الـ 24 الاخيرة تم تسجيل 12428 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 804 آلاف و632 اصابة مؤكدة من ضمنهم 5158 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين بلغ مليونين و290 ألفا و 613 شخصا فيما بلغ عدد المتوفين بسبب المرض 229 شخصا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 77 الفا و 994 شخصا.

وحتى الآن تلقى مليونان و 366 الفا و 895 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 439 الفا و 293 شخصا الجرعة الثانية ، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطيعمها مليونان و 806 آلاف و 188 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 18 مليونا و 551 الفا و 61 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض./انتهى/

رمز الخبر 1914630
https://ar.mehrnews.com/news/1914630/

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