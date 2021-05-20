تسجيل 229 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي اليوم الخميس: انه خلال الساعات الـ 24 الاخيرة تم تسجيل 12428 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 804 آلاف و632 اصابة مؤكدة من ضمنهم 5158 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين بلغ مليونين و290 ألفا و 613 شخصا فيما بلغ عدد المتوفين بسبب المرض 229 شخصا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 77 الفا و 994 شخصا.

وحتى الآن تلقى مليونان و 366 الفا و 895 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 439 الفا و 293 شخصا الجرعة الثانية ، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطيعمها مليونان و 806 آلاف و 188 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 18 مليونا و 551 الفا و 61 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض./انتهى/