حزب الله يعزي الشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقدم "حزب الله" في بيان، من "الشعب العراقي العزيز بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بالفاجعة الأليمة التي أصابته، إثر حادثة الحريق التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد، ويخص بالتعزية أهالي الشهداء، ويسأل الله أن يمن عليهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جنانه، كما يسأله تعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وجدد حزب الله في بيانه "وقوفه إلى جانب الاخوة العراقيين الاعزاء، يعتقد أن الشعب العراقي وحكومته وقواه الحية قادرة على تجاوز هذه المحنة كما تجاوز سواها من المحن في السنوات الأخيرة، داعيا للجميع بالصبر والسداد والعمل على لملمة الجراح ومعالجة آثار هذه المحنة وتخفيف آلامها، وأن تكون هذه المناسبة فرصة للعمل على وحدة العراقيين جميعا والنجاح في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر فيها العراق العزيز".

وجدير بالذكران مديرية الدفاع المدني في العراق اعلنت يوم السبت، عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

وعند منتصف الليل أعلن الدفاع المدني أنّ فرقه سيطرت على الحريق الذي "بدأ بانفجار اسطوانة أوكسجين حسب شهود العيان"، مشيراً إلى أنّ "المستشفى يخلو من منظومة" استشعار الحرائق وإطفائها، و"الأسقف الثانوية عجّلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلّينية سريعة الاشتعال".

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الى اثنين وثمانين شخصا اضافة الى مئة وعشرة جرحى.

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