قاليباف يتقدم بالتعازي لضحايا حريق مستشفى الناصرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، بعث رسالة تعزية إلى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عبر فيها عن تعازيه في الحريق الذي نشب في مستشفى الناصرية وتسبب بمقتل عدد من المواطنين العراقيين.

وجاء في رسالة قاليباف: " ببالغ الأسف علمت بوفاة وإصابة عدد من المواطنين العراقيين في حادثة الحريق المأساوي في مستشفى الناصرية، وبهذه المناسبة أعرب عن مواساتي وتعازيّ الحارة، لأعضاء مجلس النواب المحترمين ولحكومة وشعب جمهورية العراق الصديقة والشقيقة ولا سيما لأسر الضحايا.

وتابع: "أسأل الله الرحمة والعفو لضحايا هذا الحادث والصبر والسلوان لعائلاتهم، والشفاء العاجل للمصابين"./انتهى/