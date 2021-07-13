عشرات الضحايا في حريق بمركز عزل مرضى كورونا في محافظة ذي قار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أخلت السلطات المرضى من مركز العزل. واعلنت وزارة الداخلية، استنفار فرق الدفاع المدني لمكافحة حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي.

وذكرت في بيان لها ان:" فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل 20 كرفان مشيداً من السندويج بنل سريع الاشتعال مخصصة لعزل المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار".

واضافت" كما تمكنت من منع امتداد النيران الى بناية المستشفى، حيث تم تسجل وقوع ضحايا بشرية بين وفاة واصابات نتيجة لهذا الحادث".

وأعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي الحداد العام على أرواح شهداء فاجعة مستشفى الحسين (ع) بمدينة الناصرية. كما أعلن الخفاجي تعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام في المحافظة.

وقررت حكومة ذي قار، تحويل مستشفى الحسين {ع} الى مركز لعزل مصابي كورونا فوراً وإغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا.

وارتفع عدد الضحايا الى 45 شخصاً في حصيلة غير نهائية.

وفتحت السلطات تحقيقاً في الحريق الذي أندلع في كرفانات مشيدة من {السندويج بنل}.

ويعد هذا الحريق هو الثاني من نوعه بعد نشوب حريق مشابه في مستشفى أبن الخطيب في العاصمة بغداد في 24 نيسان الماضي وراح ضحيته العشرات من الشهداء والمئات من المصابين.

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