هنية: لا هدوء مع الاحتلال في حال استمر بالعدوان على القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف هنية، "إن شعبنا سيتصدى لكل ما يفعله الاحتلال وما يخطط لهه من تهويد داخل المدينة المقدسة والمواجهة ستكون في إطار أوسع".

وشدد هنية على المواجهة مع الاحتلال ستكون في إطار أوسع، مؤكدا أن القرار هو الاستمرار.

وأوضح إن ما يجري في القدس جزء من سياق سياسي استراتيجي وليس هبة منفصلة عن السياق العام.

كما اكد هنية، "ان المقــاومة اليوم أقوى مما كانت عليه، وشعبنا مصمم أن يستمر مهما كانت التضحيات، وهذا عهدنا وميثاقنا".

وتابع :"نحن أمام موجة جديدة في 28 رمضان بعد تهديد اقتحام القدس، وهو يوم مفصلي، ولن نستسلم ولن نتراجع، وهبة القدس يجب أن تتواصل".

وشدد قائلا: "القدس ليست وحدها ولن تكون، فغزة حاضرة بمقــاومتها وصواريخها لحماية أهلنا في الأقصى المبارك".

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