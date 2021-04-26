ازالة الحواجز من باب العامود بارادة مقدسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قمعت قوات الاحتلال، احتفالات المقدسيين بإزالة السواتر الحديدية في منطقة باب العامود في القدس.

وقامت قوات الاحتلال الخاصة بمهاجمة احتفالات العشرات من الشبان، خلال رفع العلم الفلسطيني، واعتدت عليهم بالدفع واجبرتهم على الخروج من المنطقة بالقوة ، وصادرت الأعلام الفلسطينية منهم.

وشهدت ساحة باب العامود الاحتفالات بعد تمكن الشبان من ازالة السواتر الحديدية على مدار 13 يوما ومنعتهم من الجلوس والتواجد في المكان، وردد الشبان الهتافات للقدس والاقصى وللمدن الفلسطينية.

واقام الشبان الصلاة وسط ساحات باب العامود، فيما واصلت قوات الاحتلال تواجدها في منطقة باب العامود والشوارع المحاذية لها.

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