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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٥٦ م

ظريف يلتقي الرئيس العراقي في بغداد

ظريف يلتقي الرئيس العراقي في بغداد

التقى محمد جواد ظريف، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية،في إطار زيارته إلى بغداد، عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد جواد ظريف، الذي يزور العراق بدعوة من السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني في العراق، وصل إلى بغداد مساء الأمس، حيث التقى مع رئيس الجمهورية العراقية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس جمهورية العراق على الموقف الثابت للعراق في دعم الفلسطينيين في نضالهم للحصول على حقوقهم وتقرير مصيرهم من خلال إقامة دولة مستقلة.

كما شدد على أن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع دول الجوار والعالم، وبالنظر إلى دوره المحوري، فقد عمل على تعزيز فرص السلام وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الإقليمية.

وقبل لقائه مع رئيس الجمهورية العراقية، التقى ظريف أيضًا في مكتب تيار الحكمة الوطني في العراق مع عمار الحكيم لمناقشة القضايا المختلفة.

كما التقى مساعد رئيس الجمهورية في هذه الزيارة مع محمد الحسان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس يونامي في بغداد، حيث جرى تبادل الآراء والمشاورات.

رمز الخبر 1953995

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