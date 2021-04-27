هجوم على قافلة لوجستية للجيش الأمريكي في مدينة الديوانية بالعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر عراقية عن استهداف قافلة لوجستية عسكرية أميركية أخرى في العراق.

وفي وقت سابق صرحت المصادر باستهداف قافلة لوجستية أخرى في البصرة جنوبي العراق.

وبحسب التقرير، لم تعلن أي جهة مسؤوليت استهداف القافلة الأمريكية.

كما انه انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق القافلة اللوجستية العسكرية أمريكية في محافظة ذي قار.

في الأشهر الأخيرة، تم استهداف القوافل اللوجستية الأمريكية بشكل متكرر في انحاء العراق. ومع ذلك، يواصل الأمريكيون التهرب من التمسك بقرار البرلمان العراقي بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

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